Fluminense busca recuperar lesionados antes da Libertadores

O Fluminense se reapresentou na manhã desta segunda-feira (18) visando os próximos compromissos da temporada. O clube, assim, vem trabalhando para recuperar os jogadores lesionados antes dos jogos decisivos da Libertadores. A informação é do “ge”.

Fernando Diniz, aliás, conta com quatro jogadores do time titular sem condições de jogo. Ganso, Felipe Melo, Arias e Cano, afinal, estão lesionados e são dúvidas para os próximos compromissos da equipe tricolor na temporada.

Lesionados do Fluminense

Ganso está com dores no joelho direito e não entrou em campo no clássico do fim de semana. Felipe Melo teve um problema na panturrilha e também acabou sendo desfalque no sábado (16). Fernando Diniz, portanto, precisou entrar com uma escalação alternativa em campo.

Arias e Cano, por outro lado, se lesionaram ao longo do clássico entre Vasco e Fluminense. O meia teve uma entorse no tornozelo direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O atacante sofreu um corte perto do calcanhar nos minutos iniciais de jogo.

Foco na Libertadores

A expectativa é contar com os quatro jogadores para as semifinais da Libertadores. Fluminense e Internacional decidem pela vaga na final da competição. Os jogos estão marcados para os dias 27 de setembro e 4 de outubro, no Maracanã e Beira Rio, respectivamente.

O Fluminense entra em campo na próxima quarta-feira (20), diante do Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O estádio precisou efetuar reparos no fim de agosto, mas retorna nesta semana para ser palco novamente dos jogos da equipe tricolor.

