‘Estou feliz’, garante Landim sobre Sampaoli no Flamengo

Para muitos torcedores e até dirigentes do Flamengo, o trabalho de Jorge Sampaoli no clube não deu certo e, por isso, pedem a saída do treinador. Entretanto, o presidente Rodolfo Landim é um dos entusiastas do argentino no futebol brasileiro. Assim, mais uma vez, o mandatário rubro-negro demonstrou estar feliz com ele à frente do time carioca.





“Eu estou feliz com Sampaoli. Se a gente for analisar, vemos um técnico extremamente qualificado. Todas as vezes que me perguntam sobre a características do Sampaoli, eu digo o seguinte: ‘nos últimos anos, até falando em décadas, qual foi o técnico estrangeiro que passou pelo Brasil e foi finalista de uma competição como a da Copa do Brasil?’. Então, eu estou feliz, sim”, disse Landim à “CNN”.

A entrevista de Rodolfo Landim para a CNN, gravada no meio da semana, foi ao ar na noite de domingo (17), horas depois da derrota do Flamengo para o São Paulo. Durante a partida, o treinador foi vaiado e xingado pelos torcedores. O mesmo aconteceu com Landim, que vem lidando com fortes críticas desde o início da temporada. No entanto, essas aumentaram a cada eliminação ou vice-campeonato do Flamengo na temporada.

Nas últimas semanas, Rodolfo Landim adotou uma prática que pouco teve em seus dois mandatos no Flamengo (termina no fim do ano que vem). O presidente compareceu ao Ninho do Urubu para tomar café e jantar com o técnico Jorge Sampaoli. O motivo dos encontros era para dar respaldo ao treinador, já que uma grande ala dos rubro-negros pede a queda do técnico.

