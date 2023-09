Vasco celebra nova camisa histórica e amplia número de vitórias em estreias

A vitória do Vasco sobre o Fluminense, por 4 a 2, também ficou marcada pelo histórico terceiro uniforme da temporada. Em homenagem aos 100 anos dos Camisas Negras, o clube lançou um modelo especial que ampliou os números positivos em estreias da nova peça. Desde 2011, agora são nove triunfos e dois empates. E, desta vez, foi especial. Afinal, até mesmo a comissão técnica utilizou o uniforme como motivação.

Antes de a bola rolar, o auxiliar Emiliano Díaz falou sobre o significado da camisa e inflamou o grupo no vestiário.

“Sabe qual é o significado disso? Dessa camisa preta? Resistencia. Contra tudo e contra todos. Est grupo tem que honrar essa camisa. São 100 anos para esperar esse momento. Vocês têm o privilegio de vivê-lo (…) Já demonstraram que quando a gente quer jogar, vai e joga. Quando quer lutar, vai e luta. Porque Vasco e esse grupo faz história. Por nós, pela família, por tudo o que vemos sofrendo neste tempo. Hoje lá dentro tem que ser uma guerra, desde o primeiro momento!”, destacou Emiliano.

No material produzido pela VascoTV, também há trechos de um vídeo sobre a história de inclusão do clube. Já nesta segunda-feira, o zagueiro Léo disse que vai guardar, na caixa, a camisa que utilizou no clássico do último sábado.

“Quando eu abri a caixa… todo mundo sabe a identificação que eu tenho com a história do Vasco. Isso é muito especial. A caixa eu peguei para guardar, a camisa vou pedir para lavarem e vai ficar na própria caixa. Porque são essas coisas que ficam guardadas no nosso coração, na nossa mente. O Vasco já faz muito parte da minha vida”, declarou-se o camisa 4.