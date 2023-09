São Paulo se reapresenta um dia depois de vitória sobre o Fla

Após vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Flamengo, no jogo da ida da final da Copa do Brasil, o time se reapresentou no centro de treinamento da Barra Funda, nesta segunda-feira (18). Os jogadores que atuaram por mais tempo na partida participaram de atividades regenerativas. Os demais, porém, fizeram treino físico e de posse de bola.

A partida de volta da final da competição será no próximo domingo (24), às 16h, no Morumbi. Antes, porém, o São Paulo terá o Fortaleza pela frente, nesta quarta-feira (20), em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o São Paulo está em jogo o primeiro título da Copa do Brasil. Pensando nisso, Dorival Júnior, provavelmente, poupará parte dos titulares nesta partida contra os Leões do Pici. O treinador não pretende correr riscos de perder algum jogador para o duelo contra o Flamengo.

Alisson e Lucas, substituídos na partida por sentirem dor contra o Flamengo, não têm lesões. Portanto, as condições físicas dos jogadores não preocupam o técnico Dorival Júnior.

O treinador, porém, ainda não decidiu quais jogadores poupará contra o Fortaleza, no Morumbi, caso decida por esta opção.

Logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no entanto, Dorival foi cauteloso ao falar sobre a vantagem em cima do rival. O treinador escolheu palavras para analisar a próxima partida no Morumbi.

“A competição não está definida. Temos que ter muitos cuidados e correr muito mais do que corremos hoje se quisermos realmente lutar por esta competição, que seria muito importante para o clube. Nossa preparação terá que ser superior”, comentou Dorival Júnior.

