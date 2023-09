Neymar é titular, mas Al-Hilal fica no empate com time do Uzbequistão na Champions da Ásia

A zebra passeou na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira, o Al-Hilal recebeu o Navbahor, do Uzbequistão, na estreia da Champions League da Ásia, e a equipe de Neymar e Jorge Jesus ficou apenas no empate em 1 a 1. Em partida realizada no Estádio Internacional Rei Fahd, os visitantes saíram na frente com gol de Tabatadze, e os sauditas empataram com o zagueiro Ali Al-Boleahi.

Com o resultado, Al-Hilal e Navbahor somam um ponto no Grupo D, enquanto o Nassaji Mazandaran lidera com três pontos. Também nesta segunda-feira, os iranianos venceram o Mumbai City, da Índia, por 2 a 0, fora de casa.

JOGO MORNO

Jogando em casa, o Al-Hilal tomou conta das ações no primeiro tempo, mas não conseguiu furar a boa marcação do Navbahor para abrir o placar em Riade. Neymar, que fazia sua primeira partida como titular, até tentou em cobrança de falta rasteira, mas pegou mal na bola, que ficou fácil para defesa do goleiro.

CONTRA-ATAQUE

No segundo tempo, o time de Jorge Jesus teve a posse de bola, mas quem tirou o zero do marcador foi a equipe do Uzbequistão. Aos sete minutos, Ismoilov fez jogada pela direita e lançou nas costas da marcação para Tabatadze. O camisa 91 chutou forte, entre a trave e o goleiro, e estufou as redes.

NO ABAFA

Atrás no marcador, o Al-Hilal se lançou ao ataque desesperadamente e conseguiu, ao menos, um empate. O juiz deu 14 minutos de acréscimo, e a equipe de Al-Hilal balançou ao rede aos 55. Michael fez linda jogada pela direita e levantou bola na medida para o zagueiro Al-Boleahi subir sozinho e marcar de cabeça.

SEQUÊNCIA

Al-Hilal e Navbahor voltam a campo no fim de semana, respectivamente pelos seus torneios nacionais. O Al-Hilal encara o Damac pelo Campeonato Saudita, na quinta-feira, enquanto o Navbahor tem compromisso com o Andijon, no sábado, pelo Campeonato Uzbeque. Pela Champions League da Ásia, os clubes só jogam agora no dia 3 de outubro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.