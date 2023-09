Flamengo paga multa e contará com Gerson no Morumbi. Entenda!

Se por um lado o Flamengo ainda não sabe se terá Arrascaeta e Luiz Araújo, lesionados, para a final no Morumbi, por outro tem a certeza de que Gerson estará à disposição de Sampaoli. Afinal, o volante seria julgado pela expulsão contra o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. No entanto, para não correr o risco de não contar com o jogador, o clube carioca pagou multa de R$ 100 mil.

Na jogada que culminou a sua expulsão, Gerson sofreu denúncia por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”, do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro julgamento foi no dia 21 de agosto, e o jogador foi absolvido. Entretanto, a Procuradoria do STJD recorreu ao Pleno.

O novo julgamento aconteceria nesta segunda-feira. No entanto, com temor de perder o jogador para a partida no Morumbi, o Flamengo propôs uma transação disciplinar. Assim, a Procuradoria aceitou e o clube pagou a multa. Mas vale destacar que o cenário só foi possível em razão da gravidade da pena, considerada leve.

Aliás, o zagueiro Thiago Heleno, do Athletico, que também foi expulso nessa partida (no lance com Gerson), recebeu pena de dois jogos. Mas, também com o recurso da Procuradoria do STJD, o Furacão optou pelo acordo e pagou R$ 60 mil de multa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.