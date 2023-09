Com gols de fora da área, Nottingham Forest e Burnley empatam na Premier League

Em momentos distintos na temporada, Nottingham Forest e Burnley empataram por 1 a 1 na Premier League. As duas equipes, afinal, se enfrentaram na tarde desta segunda-feira (18), no Estádio City Ground, pela quinta rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Amdouni e Hudson-Odoi, ambos de fora da área.

Gol do Burnley

O jogo começou bem equilibrado. O Burnley levou perigo após uma finalização de Foster nos minutos iniciais. Em seguida, Hudson-Odoi e Awoniyi quase marcaram pelo Nottingham. Os dois times tentavam ter controle da partida, mas pecavam na conclusão das jogadas. No fim do primeiro tempo, Amdouni aproveitou uma sobra para chutar forte no canto e balançar as redes.

Reação do Nottingham

O time mandante entrou no segundo tempo com mais volume de jogo e quase chegou ao empate com Mangala. Em seguida, Hudson-Odoi recebeu de fora da área, arriscou um belo chute colocado e conseguiu empatar. Depois do gol do Nottingham, os dois times partiram em direção ao ataque, mas não conseguiram ser efetivos na finalização. A partida, assim, terminou empatada no Estádio City Ground.

Situação dos times

O Nottingham, portanto, acabou na oitava colocação com sete pontos. O Burnley, no entanto, terminou na penúltima posição com apenas um empate conquistado na Premier League. Os times, assim, seguem em busca de consistência neste começo de temporada.

O Nottingham, aliás, entra em campo no próximo sábado (23), diante do Manchester City, às 11h, fora de casa. O Burnley joga no mesmo dia, contra o Manchester United, às 16h, em casa. Os dois jogos, inclusive, são válidos pela sexta rodada da Premier League.

