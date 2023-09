De olho no Grêmio, Palmeiras treina com novidade na Academia de Futebol

Após folgar no último domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira. De olho na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira comandou atividade na Academia de Futebol e teve um “reforço” em campo.

O meia-atacante Luis Guilherme, recuperado de uma lesão na coxa direita, trabalhou com bola e está à disposição. O jovem de 17 anos sofreu um estiramento no meio de agosto, contra o Cruzeiro, e desde então estava em tratamento.

Revelado pelo clube paulista em abril, Luis Guilherme estava ganhando destaque na equipe alviverde. Até a contusão, chegou a fazer sete jogos consecutivos. Como desfalque, porém, ficou fora das últimas seis partidas.

O Verdão fez um treinamento tático, como divulgado pela assessoria, com “ênfases específicas”. Abel Ferreira ainda terá mais duas atividades para ajustar a equipe antes da viagem para Porto Alegre.

Na quinta-feira, o Palmeiras encara o Grêmio, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília). Será o último confronto antes do jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors (ARG), no dia 5 de outubro.

