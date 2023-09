Corinthians x Grêmio, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 19h30

Corinthians e Grêmio jogam às 21h (de Brasília), nesta segunda-feira (18/9), pela 24ª rodada do Brasileirão. O Timão tem 26 pontos e precisa vencer para se afastar da “zona da confusão. No momento, está apenas cinco pontos à frente do primeiro na zona de rebaixamento, o Santos (que pode diminuir a diferença se vencer o Bahia e o Corinthians tropeçar). O Grêmio, por sua vez, tem 39 pontos. Se vencer, ratifica a terceira posição e mantém suas chances de título (o Botafogo lidera com 51 pontos). Confira este jogo clicando abaixo e acompanhando a cobertura da “Voz do Esporte”. A transmissão começa às 20h, com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares.

cesar Tavares também responde pela narração. Já os comentários ficam com Maíra NUnes. Já as reportagens são de Luiz Gaspar.

