Sampaio e Vila Nova abrem rodada da Série B, nesta terça

Nesta terça-feira (19), começa a contagem regressiva de dez rodadas para o fim da Série B. A reta final da competição será aberta com o duelo entre Sampaio Corrêa e Vila Nova, às 21h30, no Castelão de São Luís. E o duelo promete ser quente com o time da casa tentando respirar na luta contra o descenso, enquanto o Vila tenta entrar no G4 mais uma vez.

Em casa, o Sampaio recebe o Vila com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Em 15º lugar, a Bolívia Querida soma 31 pontos e tenta desgarrar de um Avaí em ascensão, embora não possa ser ainda alcançada pela Chapecoense. Por outro lado, o Vila pode dormir novamente na zona de acesso, já que está em sexto, com 46 pontos, dois a menos que o Criciúma, que é quarto.

O dado curioso é que o Sampaio não perde há nove jogos, mas oito foram empates (e consecutivos). Só na rodada passada, contra a Chape, é que os maranhenses ganharam. Já o Vila vem de uma sequência mais irregular, com duas vitórias, duas derrotas e um empate com a Ponte Preta, nos últimos cinco duelos. Ainda assim, os goianos têm a melhor defesa do campeonato, com 17 gols sofridos.

SÉRIE B – 29ª RODADA

Terça-feira (19/9)

Sampaio Corrêa x Vila Nova – 21h30

Sexta-feira (22/9)

Ponte Preta x Mirassol – 19h

Ituano x Vitória – 21h30

Atlético-GO x Criciúma – 21h30

Sábado (23/9)

Chapecoense x Ceará – 17h

CRB x Guarani – 17h

Tombense x Botafogo-SP – 18h

Sport x Londrina – 20h45

Segunda-feira (25/9)

Avaí x Juventude – 18h30

Novorizontino x ABC – 21h

