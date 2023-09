Maior renda do futebol Brasileiro não é de Flamengo x São Paulo. Entenda

Neste domingo (17/9), o Flamengo recebeu o São Paulo na partida de ida da final da Copa do Brasil-2023 e perdeu por 1 a 0. O público foi recorde no ano: 67.350 presentes, sendo 60.390 pagantes. A renda foi astronômica: R$ 26,3 milhões. Afinal, os ingressos foram caríssimos: R$ 400 o mais barato para não-sócios (e vários preços entre R$ 150 e R$ 4.500). Tão caro que quando saiu a renda a torcida vaiou, criticando a política de preços da diretoria do Rubro-Negro.

Esta, teoricamente, é a maior renda, disparada, da história do futebol brasileiro em jogo entre clubes. Contudo, se considerarmos a inflação, Flamengo x São Paulo é apenas o segundo colocado da lista. Afinal, perde para a final da Libertadores-2013, quando o Atlético venceu o Olimpia, no Mineirão com uma renda de R$ 14,2 milhões. Usando a calculadora do Cidadão do Banco Central para o período (112%), este valor, nos dias de hoje, equivaleria a R$ 30,2 milhões. Ou seja: o Galo ainda pode dizer que é o Top desta lista.

Flamengo x São Paulo perde para jogo do Galo

Assim como aconteceu com a diretoria do Flamengo, na época, o então presidente do Atlético, Alexandre Kalil (que viria a ser duas vezes prefeito de Belo Horizonte) fechou os preços dos ingressos lá no alto: entre R$ 100 e R$ 500. Hoje variaria de R$ 212,00 a R$ 1.060. Como era uma decisão de Libertadores, os torcedores reclamaram, mas esgotaram os 56.557 bilhetes.

Kalil já deu várias entrevistas desde então justificando a sua política de preços para os jogos mais importantes do Galo naquele período. E sempre polemizou:

“No mundo inteiro, futebol não é coisa para pobre. Doa a quem doer. Ingresso é caro em todo lugar. Torcida dividida e entrada a preço de banana estragada só existem no Brasil. O Atlético coloca ingresso a 20 reais e não lota o estádio. Futebol não é público, não é forma de ajuda social”, afirmou em entrevista ao “O Tempo”.

Quais as maiores rendas?

Aliás, considerando a inflação, a terceira maior renda também é de 2013: a final da Copa do Brasil, no Maracanã, entre Flamengo e Athletico: R$ 9,7 milhões. Se considerarmos a inflação, equivaleria ao valor de R$ 20,8 milhões, ou o terceiro lugar geral. Foram 57.991 pagantes no Maracanã.

Top3

1 – Atlético-MG x Olímpia/PAR (Final da Libertadores-2013- Mineirão)- R4 14,2 milhões – corrigido pela inflação: R$ 30,2 milhões

2 – Flamengo x São Paulo (Final da Copa do Brasil-2023 – Maracanã) – R$ 26,3 milhões

3 – Flamengo x Athletico-PR (Final da Copa do Brasil-2013- Maracanã) R$ 9,7 milhões – corrigido pela inflação oficial: R$ 20,8 milhões

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.