América-MG x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Bragantino duelam nesta terça-feira (19), no estádio Independência, às 21h30, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho é o penúltimo colocado da competição, com 17 pontos somados e precisa vencer desesperadamente para tentar sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Massa Bruta está na quinta posição, com 39 pontos e quer se manter no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Como chega o América-MG?

O técnico Fabián Bustos terá quatro reforços para o embate. Afinal, Benítez, Mikael, Daniel Borges e Nicolas já voltaram a treinar e podem figurar entre os relacionados. Além disso, o goleiro Washington Aguerre teve o contrato publicado no BID e vem treinando normalmente, mas deve ser reserva de Cavichioli. Contudo, o treinador não contará com o zagueiro Danilo Avelar, que recebeu um cartão vermelho no duelo contra o Cuiabá e terá que cumprir suspensão.

Como chega o Bragantino?

Por outro lado, o Massa Bruta também terá os seus desfalques. O mais importante será do zagueiro Leo Ortiz. Afinal, o defensor teve um estiramento no músculo abdominal diagnosticado em exames realizados após o duelo contra o Grêmio e está fora. Além disso, Aderlan, Eduardo Sasha e Helinho, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos e fora do embate em Belo Horizonte.

AMÉRICA-MG X BRAGANTINO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 19/09/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Ricardo Silva, Maidana e Avelar; Mateus Henrique, Juninho, Lucas Kal, Martínez e Rodriguinho; Mastriani e Varanda (Felipe Azevedo) Técnico: Fabián Bustos.

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Lucas Rafael ,Léo Realpe e Juninho Capixaba; Jadsom (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Bruninho, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alessandro Alvaro de Matos (BA) e Paulo de Tarso Gussen (BA)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Onde assistir: Premiere

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.