Neymar é flagrado com mulheres em boate da Espanha

O atacante Neymar foi flagrado com duas mulheres ainda não identificadas, em uma boate, em Barcelona. A informação foi noticiada inicialmente pelo jornalista Léo Dias.

De acordo com o comunicador, o vídeo foi gravado após o jogo entre Brasil e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, em Lima. Na sequência, os atletas foram liberados, e Neymar foi para a boate.

O craque brasileiro passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens divulgadas, ele aparece com duas mulheres diferentes, uma loira e uma morena. Aliás, o ambiente, embora público, não foi um problema para Neymar. Afinal, foi visto abraçando as mulheres com o rosto colado.

Neymar esteve também com um influenciador espanhol, Ibai Llanos. Eles foram fotografados na balada, o que reforça a data que o jogador esteve no local. Afinal, as roupas eram as mesmas.

Bruna Biancardi manda indireta para Neymar

Enquanto o atleta estava na balada na Espanha, Bruna Biancardi, sua namorada e grávida, estava no Brasil. Ela, aliás, postou um texto bastante misterioso no último domingo. No Instagram, a influenciadora falou sobre lealdade.

“Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém”, escreveu na imagem compartilhada.

Biancardi apagou o texto rapidamente, mas vários fãs printaram. As especulações sobre uma possível indireta para Neymar ganharam força nesta segunda-feira.