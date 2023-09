Morre Marinho Peres, ex-zagueiro campeão por Santos e Inter

Morreu nesta segunda-feira (18), aos 76 anos, o ex-zagueiro Marinho Peres. Campeão brasileiro com o Internacional, em 1976, o antigo defensor também marcou época por camisas de Santos e Palmeiras. Ele sofreu um AVC em 2019 e vinha, desde então, com a saúde debilitada. Ele estava em Sorocaba (SP) desde agosto, com pneumonia e insuficiências cardíaca e renal.

Marinho Peres nasceu na própria Sorocaba, em 1947. Ele começou sua carreira pelo São Bento, mas ganhou projeção na Portuguesa, onde jogou por quatro anos. Posteriormente, transferiu-se para o Santos, de Pelé: no Peixe, foi campeão paulista em 1973 e chegou à Seleção Brasileira. Com a Amarelinha, disputou todas as sete partidas na Copa do Mundo de 1974.

Após a Copa do Mundo, Marinho foi para o Barcelona, da Espanha, onde ficou por um ano. Voltou ao Brasil para defender o Internacional, onde conquistou um Campeonato Brasileiro e um Gauchão. Jogaria ainda por Palmeiras, Galícia (BA) e America-RJ, onde encerrou a carreira.

Como treinador, começou sua carreira pelo próprio America, logo após pendurar as chuteiras. Teve trajetória sobretudo no futebol português, onde treinou Sporting, Vitória de Guimarães e Belenenses, ganhando uma Taça de Portugal por este último, em 1989. No Brasil, comandou Botafogo, Santos e Paysandu.

