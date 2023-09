Santos vence Bahia com gol no fim e respira no Brasileirão

Bahia e Santos se enfrentaram na noite desta segunda-feira (18/9), na Arena Fonte Nova, na abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, melhor para os alvinegros, que venceram por 2 a 1. Camilo Cándido abriu o placar no segundo tempo, mas Marcos Leonardo e Julio Furch anotaram os gols da virada em Salvador.

Com o resultado, o Peixe chega a 24 pontos, a apenas um do Goiás, primeiro time fora do Z4. Já o Esquadrão de Aço estaciona nos 25, em 15º na tabela.

Primeiro tempo

O Peixe surpreendeu com duas bolas na trave, ambas com Marcos Leonardo, em menos de quatro minutos. Mas houve marcação de impedimento e falta nas duas jogadas. Os paulistas mantiveram o ritmo e tiveram mais duas boas oportunidades. Primeiro, Jean Lucas foi travado quando estava em boa colocação para arremate. Depois, Marcos Leonardo, na pequena área, obrigou Marcos Felipe a fazer excelente defesa.

Após os sustos, o Bahia passou a ficar com a bola mais no campo ofensivo e criou chances. Camilo Candido e Yago Felipe, em chutes de fora da área, exigiram boas intervenções do goleiro João Paulo. No último lance, Soteldo encontrou Lucas Lima dentro da área, mas a finalização do atacante venezuelano foi bloqueada.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, os times continuaram chegando com certa facilidade ao ataque. Mas deixavam a desejar nas conclusões. Até que, aos 14, Camilo Cándido abriu o placar com uma bomba sem chances para João Paulo. O Santos, poré,, não se abateu e mostrou poder de reação para virar. Soteldo achou Marcos Leonardo para deixar tudo igual. Em jogada ensaiada, a defesa do Bahia falha, e Julio Furch dominou com maestria para virar o placar: 2 a 1. No último lance, o goleiro João Paulo fez defesaça para assegurar o triunfo santista na Fonte Nova.

BAHIA 1X2 SANTOS

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18/9/2023

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: –

Renda: –

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Yago Felipe (Lucas Mugni, 37’/2ºT) , Acevedo e Thaciano; Ademir (Luciano Juba, 20’/2ºT), Everaldo (Vinicius Mingotti, 26’/2ºT) e Rafael Ratão (Biel, 27’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

SANTOS: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Nonato, 31’/2ºT) e Kevyson (Júnior Caiçara, 34’/2ºT) ; Soteldo (Dodi, 45’/2ºT) e Marcos Leonardo (Julio Furch, 45’/2ºT) . Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

Gols: Camilo Cándido, 14’/2ºT (1-0); Marcos Leonardo, 28’/2ºT (1-1); Bruno Furch, 48’/2ºT (1-2).

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Thiago Americano Labbes (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Mugni (BAH); Joaquim (SAN)

Cartões vermelhos: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.