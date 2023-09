Amuleto do Vasco? Pec faz terceiro gol consecutivo entrando no segundo tempo

A trajetória de Gabriel Pec, do Vasco, neste Campeonato Brasileiro é uma verdadeira montanha-russa. Afinal, o atacante já foi sacado da equipe titular três vezes. Nesta última, voltou a entrar no segundo tempo e se tornou herói ao marcar dois gols sobre o Fluminense. No total, aliás, já balançou as redes três vezes consecutivas quando é opção para o fim do jogo, tornando-se um amuleto da comissão técnica.

Pec tem 11 gols na temporada, cinco deles no Brasileirão. O começo foi animador, com gols sobre Atlético e Palmeiras, além de uma assistência nas duas primeiras rodadas. Com a queda de rendimento do Vasco, o camisa 11 parou de produzir e saiu do time ainda com Mauricio Barbieri. Depois, chegou a voltar com o interino William Batista, mas, posteriormente, só se firmou com o técnico Ramón Díaz em seu quarto jogo.

Sob o comando do argentino, por sinal, marcou gol entrando na etapa final, contra o Corinthians, e deu uma assistência para Pablo Vegetti na partida seguinte, a primeira vitória com Díaz, inclusive, sobre o Grêmio, em São Januário. Conquistou a confiança novamente, mas não foi bem nas últimas três partidas. Assim, perdeu espaço para Rossi, mas decidiu contra o Flu nos últimos 15 minutos.

CONFIANÇA NO TÉCNICO

Para Pec, a gestão de grupo do treinador vem sendo positiva e entende a estratégia de começar no banco de reservas.

“Acho que ele é um treinador experiente, com bagagem grande, de diversos títulos. Conhece o estilo dos jogadores, sabe o momento certo de usar todo mundo da melhor maneira. Consegui ganhar confiança dele com os jogos que fiz quando ele chegou. E é isso, já dá pra ver que o time está evoluindo bastante. É continuar focado e, se Deus quiser, sair logo da zona de rebaixamento”, disse o camisa 11.