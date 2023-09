Oito gols em Itaquera! Corinthians e Grêmio empatam num jogaço

O jogo mais emocionante do Brasileirão até então aconteceu nesta segunda-feira (18), em Itaquera. Na Neo Química Arena, em jogo adiado da 15ª rodada, Corinthians e Grêmio empataram em 4 a 4. A partida foi não só de muitos gols, mas também de uma série de emoções e mudanças no placar. Embora o Grêmio tenha aberto 2 a 0, os donos da casa buscaram a virada com três gols nos acréscimos do primeiro tempo. Depois, o Grêmio virou novamente, mas o Timão igualou de novo.

Com o resultado, o Grêmio segue em terceiro lugar, com 40 pontos, enquanto o Corinthians se mantém na 14º colocação, com 27.

Primeiro tempo

A primeira etapa teve dois momentos distintos: um melhor para o Grêmio e outro para o Corinthians. Aos 20 minutos, o Tricolor chegou com perigo em boa troca de passes pela direita. Cristaldo lançou Nathan, que tinha começado o lance e invadiu a área para bater cruzado e vencer Cássio: 1 a 0. Posteriormente, o argentino apareceu de novo, mas com gol. Reinaldo cruzou e o meia, livre, cabeceou no contrapé do goleiro do Timão. Quando a Fiel já vaiava, veio uma reação relâmpago corintiana.

Aos 44, Villasanti chegou atrasado e cometeu pênalti sobre Renato Augusto. Na cobrança, Fábio Santos bateu bem e diminuiu o placar. Mas os acréscimos foram mais emocionantes ainda. Logo na sequência, Rojas bateu escanteio da direita e Veríssimo cabeceou na primeira trave para empatar. Se a festa já era imensa, o clima ficou ainda mais frenético no último lance, quando Maycon cruzou na cabeça de Yuri Alberto, que testou, livre de marcação, virando o jogo.

Segundo tempo

Se a emoção já parecia demais na primeira metade, ela não acabou após o intervalo. Logo aos cinco minutos, Everton Galdino carregou a bola da direita da área, trouxe para o meio e soltou uma bomba no canto, empatando novamente o jogo. E se Luis Suárez parecia morto, ele apareceu aos 12. Em enfiada de bola de Villasanti, o uruguai entrou pela direita da área e bateu de bico, lembrando até o gol que marcou, justamente em Itaquera, na Copa do Mundo do Brasil, num Uruguai x Inglaterra…

Mas o Corinthians não se rendeu. Em boa jogada de Wesley pela direita, ele lançou Giuliano, que ficou no mano a mano com Gabriel Grando e tocou na saída do goleiro, tornando a empatar. Em uma partida ampla e com os times dando muitos espaços, mais gols poderiam sair, mas o cansaço era evidente nos minutos finais. A entrada do gremista Luan, que deixou o Corinthians de mal com a torcida, gerou vaias, mas não houve muito mais lances emocionantes até o fim. E nem precisava.

CORINTHIANS 4×4 GRÊMIO

15ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/09/2023 às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 35.796 pagantes (36.076 presentes)

Renda: R$ 2.081.321,00

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Caetano, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano, 18’/2ºT), Maycon (Cantillo, 39’/2ºT) e Renato Augusto; Rojas (Gustavo Mosquito, 34’/2ºT), Yuri Alberto e Pedro (Wesley, 18’/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GRÊMIO: Gabriel Grando, Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Nathan (Everton Galdino, intervalo), Cristaldo (Ferreira, intervalo) e Pepê; João Pedro Galvão (André Henrique, 25’/2ºT) e Suárez (Luan, 36’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Fábio Santos (COR); Kannemann (GRE)

Gols: Nathan, 20’/1ºT (0-1); Cristaldo, 27’/1ºT (0-2); Fábio Santos (pênalti), 45’/1ºT (1-2); Luacs Veríssimo, 48’/1ºT (2-2); Yuri Alberto, 51’/1ºT (3-2); Everton Galdino, 5’/2ºT (3-3); Suárez, 12’/2ºT (3-4); Giuliano, 22’/2ºT (4-4)

