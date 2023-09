Brasileirão revê um empate de oito gols após quatro anos

Na noite desta segunda-feira (18), Corinthians e Grêmio protagonizaram um grande jogo pelo Brasileirão, que terminou empatado em 4 a 4. Foi, portanto, o jogo com mais gols da edição deste ano da Série A. Mas também a primeira vez em que tal resultado se repetiu nos últimos quatro anos.

A última vez que um empate num jogo de oito gols tinha se observado fora em 2019. Na altura, no dia 13 de novembro, o Clássico dos Milhões terminou igualado pelo mesmo 4 a 4, em um jogo igualmente emocionante e decidido nos minutos finais, no Maracanã.

Na altura, Éverton Ribeiro fez 1 a 0 para o Fla logo no primeiro minuto, mas Marrony e Yago Pikachu viraram para o Vasco. No fim do primeiro tempo, um gol contra de Danilo Barcelos acabou com a vantagem, retomada após o intervalo através de Marcos Júnior. O Fla, entretanto, não desistiu e ‘revirou’ o placar com dois gols de Bruno Henrique. Mas, nos acréscimos, Ribamar empatou de novo para o Cruz-Maltino.

Nesta segunda, o placar acabou definido muito antes, com o quarto gol do Timão saindo aos 22 minutos da etapa final. E este empate em oito gols, aliás, fica perto dos recordes de gols em uma igualdade no Brasileiro. Em 1996, Botafogo e Atlético-MG emptaram em 5 a 5, com Portuguesa e Figueirense repetindo isto em 2008.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.