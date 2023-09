Novorizontino goleia Ceará e retorna ao G4 da Série B

O Novorizontino voltou ao G4 da Série B do Brasileiro com uma atuação de gala. Afinal, o time goleou por 4 a 1 o Ceará na noite desta segunda-feira (18/9), no encerramento da 28ª rodada, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte.

Ainda na etapa inicial, os paulistas abriram três gols de frente com César Martins, Aylon e Geovane. O Tigre, aliás, ainda teve dois gols anulados no primeiro tempo. No retorno do intervalo, Tiago anotou mandou contra a própria rede para fazer o quarto dos donos da casa. No fim, Erick descontou para o Vozão.

Com o resultado, o Novorizontino chega a 48 pontos e pula para a quarta posição. A desvantagem para o líder Vitória é de apenas quatro pontos. Por outro lado, o Ceará quebra sua sequência de dois triunfos e estaciona nos 41 pontos, em décimo na tabela.

Na próxima rodada, o Ceará visita a Chapecoense. O jogo ocorrerá no sábado, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó. Já o Novorizontino volta a entrar em campo apenas na segunda-feira (25), às 21h, diante do ABC, novamente no Jorjão.

