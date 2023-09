Presidente do Grêmio vai à CBF reclamar pênalti: ‘Vergonhoso’

Corinthians e Grêmio empataram em 4 a 4, na noite desta segunda-feira (18), pela 24ª rodada do Brasileirão. Foi um jogão emocionante, mas o que mais marcou foi um lance nos acréscimos. Aos 47 minutos, o Grêmio atacou e Ferreirinha recebeu pela esquerda. Viu a penetração de companheiros na área e cruzou. Yuri Alberto tentou cortar, com o braço aberto, mas a bola bateu em seu braço. Pênalti? Parecia claro, mas o VAR nem sequer chamou o juiz.

A reclamação gremista foi imensa e o presidente Alberto Guerra abriu a coletiva pós-jogo. Em um pronunciamento, o presidente do Grêmio chamou de ‘vergonha’ a não marcação do pênalti, em lance que poderia ter dado a chance da vitória aos gaúchos. O mandatário afirmou que o clube irá à CBF e fará uma nova reclamação formal. Anteriormente, o Tricolor já realizou outras duas queixas à entidade.

“A gente não pode deixar passar, é vergonhoso. Foi um pênalti claríssimo e não dado. Não tiro a responsabilidade do árbitro, mas o VAR tinha o dever de chamá-lo. E o Grêmio é novamente prejudicado. Já fizemos duas reclamações e faremos outra. Queria ouvir o Seneme (diretor da comissão de arbitragem), se não foi pênalti, e pedir para que ele divulgue o áudio (do VAR). Foi um jogo histórico no futebol brasileiro, mas que é manchado por isso. Se vencêssemos, estaríamos a nove pontos do Botafogo. Então, este foi o tamanho do prejuízo. Diante de dez milhões de gremistas, não posso me calar”, afirmou.

A reclamação pública e formal encontrou eco em Renato Gaúcho. O treinador ironizou e afirmou que até o cantor Stevie Wonder, que é deficiente visual, marcaria o pênalti.

