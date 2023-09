PSG x Dortmund: escalações, onde assistir, arbitragem

Nesta terça-feira (19/9), no Parc des Princes, em Paris, o PSG recebe o Borussia Dortmund. O jogo é pela primeira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões e um dos mais esperados. Afinal, trata-se de um duelo do Grupo da Morte. Pois além dos dois gigantes, há o Newcastle e o Milan, que também se enfrentam nesta terça-feira.

Onde assistir

Os canais SBT (aberto), TNT (fechado) e HBO Max (streaming) transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está o PSG

A notícia boa para o PSG é que Mbappé está recuperado de lesão e mostrou isso no duelo com o Nice, pelo Campeonato Francês, no fim de semana. Afinal, fez dois gols foi um dos melhores na derrota por 3 a 2. Mas o número de desfalques do treinador espanhol Luis Enrique é grande: Kimpembe, Asensio, Mukilele e Nuni Mendes estão fora.

Mesmo com as ausências e a derrota na partida passada pela Liga francesa, Luis Enrique está otimista numa boa estreia:

“Temos muita esperança, queremos muito jogar e dar felicidade aos torcedores. Para vencer a Liga dos Campeões é preciso tem um grande time, unido e humilde. Estamos trabalhando para isso”.

Como está o Borussia Dortmund

O goleiro Koebel está confirmado, o que é um alivio prar o treinador Edin Terzic. Mas ele nao terá Thomas Meunier (lesão na coxa) e Mateu Morey (lesão no joelho).

Terzic, na coletiva desta segunda-feira, disse que confia no seu time. Mas coloca o favorismo do lado francês:

“Não vamos apenas jogar por jogar. Afinal, queremos competir com os melhores. Estamos confiantes o suficiente para dizer que assumiremos esta tarefa contra um dos favoritos à conquista da Liga dos Campeões. Provaremos que podemos perturbar equipes que disputam o título”.

PSG X BORUSSIA DORTMUND

1ª rodada do Grupo F da Liga dos Campeões

Data e horário: 19/9/2023, 16h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha; Dembélé, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer, Can e Brandt; Malen, Haller e Reus. Técnico: Edin Terzić

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Auxiliares: Diego Barbero e Ángel Nevado (ESP)

VAR: Referee: Juan Martínez Munuera (ESP)

