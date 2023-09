Herói da virada sobre o Bahia, Julio Furch cita confiança no Santos

Autor do gol da vitória sobre o Bahia nos acréscimos da etapa final, Julio Furch comemorou o resultado do Santos fora de casa. Afinal, o atacante entrou na vaga de Marcos Leonardo já no fim do segundo tempo e, ainda assim, garantiu a virada – a exemplo do que ocorreu contra o Grêmio. Ele destacou, aliás, que o Peixe fez por merecer os três pontos em Salvador.

Além disso, o argentino comentou sobre a importância da confiança do elenco em seu trabalho. Para Furch, o trabalho no Alvinegro Praiano será recompensado ao fim do Brasileirão.