Atuação de Gabigol na final exemplifica fase do camisa 10 no Flamengo

Durante e após a derrota do Flamengo para o São Paulo no Maracanã, Gabigol foi um dos jogadores mais criticados pelos torcedores. Enquanto esteve em campo, o camisa 10, atuando pela direita, teve pouco sucesso com a bola no pé. Aliás, esse tem sido um roteiro recorrente nas exibições recentes do atacante com a camisa rubro-negra.

Contra o Tricolor paulista, Gabi não conseguiu dar um chute no gol de Rafael. Aliás, não só no gol. Segundo os números do Sofascore Brazil, ele não finalizou na partida. Durante o seu período em campo, foram 25 toques na bola, com 15 passes certos (no total de 20). Em cruzamentos, apenas uma tentativa. Já em bola longa foram duas, no entanto, em ambas não teve assertividade.

Além disso, Gabigol perdeu a posse da bola em nove ocasiões, e perdeu um dos três duelos que teve no chão. O camisa 10 deixou a partida aos 30 minutos do segundo tempo para dar lugar a Cebolinha. Aliás, enquanto caminhava para o banco de reservas, mancando, foi vaiado e xingado por torcedores.

Cobranças de companheiros

A fase de Gabigol, aliás, resulta em cobranças internas de jogadores do Flamengo. Segundo o repórter Fred Gomes, do “ge”, o ídolo da torcida rubro-negra vem sofrendo resistência de alguns companheiros. O motivo é o desempenho dele em campo. Alguns atletas chegam a considerar o jogador “um a menos em campo”.

Números de Gabigol na temporada

Gabriel Barbosa disputou 46 partidas nesta temporada. Em campo, marcou 18 vezes e distribuiu quatro assistências.

