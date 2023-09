Luxemburgo liga alerta no Corinthians após empate: ‘Estou incomodado’

O Corinthians empatou com o Grêmio em 4 a 4, nesta segunda-feira (18), na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o placar não foi bom para o time Alvinegro que chegou a quinta partida seguida sem vitórias. O que vem incomodando Vanderlei Luxemburgo.

Afinal, o treinador abriu a coletiva, após o duelo contra o Tricolor Gaúcho, elogiando a qualidade do jogo entre as duas equipes. Mas também ligou o alerta para a falta de resultados.

”Foi a primeira que tomou quatro gols aqui, mas foi a primeira vez que teve um 4 a 4 também. A lembrança que vai ficar é que foi um grande jogo. Eu queria sair vencedor, como foi aquele Santos e Flamengo (5 a 4, em 2011, quando ele era técnico do clube carioca). Se ganhássemos, você diria que foi um grande jogo”, disse Luxemburgo, que prosseguiu.

“Mas não tenha dúvida que estou incomodado (com a falta de vitórias), se não estiver incomodado tem alguma coisa errada. Temos que entrar para ganhar, precisamos fugir dali, estamos a só três pontos (da zona do rebaixamento). Tem que incomodar a mim e aos jogadores, incomodar todo mundo para podermos avançar. Quando estávamos invictos há 11 jogos, as perguntas eram de invencibilidade. Está incomodando, tem que incomodar. Quando não estava ganhando e venceu o Atlético-MG, ali tivemos uma virada. Então, tem que incomodar”, completou o treinador.

Luxemburgo vê Corinthians se aproximar da zona de rebaixamento

Por fim, o treinador admitiu que a situação do Timão na tabela não é nada boa. O Corinthians está na 14° colocação, com 27 pontos. A distância para o Santos, hoje o 17º colocado na zona do rebaixamento, é de só três pontos.

“Tivemos um empate contra o Inter que incomodou bastante (2 a 2), o jogo contra o Fortaleza (derrota por 2 a 1), isso incomoda. Jogo contra o Goiás aqui (1 a 1), essas coisas vão incomodando, a derrota para o Flamengo (1 a 0), você vai largando pontos. E a posição, se eu falar pra vocês que está tudo bem, vocês vão falar que esse cara está maluco”, finalizou Luxa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.