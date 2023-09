Interino ressalta reação do Santos contra o Bahia: ‘Estamos vivos’

O Santos venceu o Bahia por 2 a 1, nesta segunda-feira (18), na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deu uma sobrevida ao Peixe, que podia ver o adversário abrir sete pontos de distância, na briga contra o rebaixamento. Contudo, para o técnico interino Marcelo Fernandes, o triunfo é uma mensagem para avisar que a equipe está viva e vai lutar até o último segundo.

O interino assumiu o Peixe depois da saída de Diego Aguirre, demitido após cinco partidas na frente do Santos. Ele ressaltou os dias turbulentos que o grupo enfrentou após a derrota para o Cruzeiro e dedicou a vitória para os torcedores do Peixe, que seguiram apoiando o time, mesmo após três derrotas consecutivas.

“Essa vitória representou o que trabalhamos esses dias. Foi uma situação difícil a saída do professor Aguirre. Tivemos que levantar o moral da molecada, eles entenderam, estudamos muito o Bahia e vimos o que era melhor para a gente nesse momento. Além de buscar a vitória, precisávamos de uma consistência um pouco melhor”, disse Marcelo Fernandes, que prosseguiu.

“O jogo do Cruzeiro praticamente todo mundo já tinha jogado a toalha. Agora nós mostramos que o Santos está vivo. O Santos é uma equipe guerreira, gigante. A molecada merece muito. Principalmente a nossa torcida, que nunca nos abandonou. Dedico essa vitória a eles. Sempre estiveram do nosso lado, estão firme no propósito e a gente vai lutar até o fim”, completou o interino.

Marcelo Fernandes descarta deixar de ser interino no Santos

Por fim, o treinador também minimizou a possibilidade de ser efetivado no Santos neste momento. Aliás, Marcelo Fernandes explicou que a conversa com a direção do clube foi clara e que existe um planejamento para a sequência do Brasileirão.

“O que foi tratado comigo pela diretoria e com nosso executivo de futebol é que eu viria aqui como interino. Mas isso é absolutamente normal para mim. Afinal, sabemos o que o clube pensa para essas próximas rodadas. Nós estamos aqui para ajudar o Santos. Eu falo sempre isso. Para mim, é indiferente a posição que eu estiver. Onde estiver, eu vou dar tudo que tenho para conseguir o melhor para esse clube que eu tanto amo. Mas a conversa foi bem clara, bem justa e bem objetiva. É isso que está acontecendo”, finalizou o treinador.

