Cássio pede para Corinthians ‘parar de pensar na Sul-Americana’

O empate em 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio, nesta segunda-feira (18), na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 15° rodada do Brasileirão, ligou o alerta no Timão. Afinal, o Timão está a apenas três pontos de distância para a zona de rebaixamento. O que ligou um alerta nos jogadores e, principalmente, no goleiro Cássio.

O ídolo, após o jogo contra o Imortal, disse que o Timão precisa se concentrar no duelo contra o Botafogo, na próxima sexta-feira (22). Além disso, não quer que o Corinthians fique pensando apenas na Sul-Americana.

“Temos que parar de falar de Sul-Americana, temos que focar no Brasileiro. Quando chegar o momento, vamos nos preparar. Não podemos falar disso tendo jogos importantes pela frente, o jogo mais importante é sempre o próximo. O foco é 100% no Botafogo, independente de quem vai estar”, falou Cássio, que prosseguiu.

“Na situação que estamos, é o jogo mais importante, depois na sequência vemos. É errar o menos possível, dar o menor número de chances para o adversário e conseguir a vitória. Contra o líder, temos que fazer uma grande partida. O Grêmio jogou de igual para igual com a gente. Temos que estar atentos, evoluir, crescer e buscar os três pontos para nos afastar desta parte de baixo”, completou o goleiro.

Assim, o empate com o Grêmio levou o Corinthians a 27 pontos, ocupando a 14ª colocação na tabela. Aliás, a última vitória do time no Brasileirão foi contra o Coritiba, em 13 de agosto. Depois disso, foram empates com Cruzeiro, Goiás, Palmeiras e Grêmio e uma derrota para o Fortaleza. O Santos, primeiro time na zona de rebaixamento, soma 24 pontos.

