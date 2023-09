São Paulo prepara time reserva contra o Fortaleza. Veja provável escalação

É inegável que o torcedor são-paulino só tem cabeça para o jogo do próximo final de semana. Afinal, o São Paulo encara o Flamengo no domingo (24), no Morumbi, precisando de apenas um empate para ser campeão da Copa do Brasil. Contudo, antes da decisão, o Tricolor Paulista entra em campo nesta quarta-feira (20), contra o Fortaleza, também no Cícero Pompeu de Toledo, mas pelo Campeonato Brasileiro.

Por conta da decisão contra o Flamengo, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo um time reserva para encarar o Fortaleza. É uma oportunidade para atletas com poucos minutos na temporada se credenciarem como opções para a final do próximo final de semana. Casos de Alexandre Pato, David, Diego Costa e, principalmente, James Rodríguez.

Contratado justamente para ser uma referência nessa Copa do Brasil, o colombiano ainda não conseguiu se firmar no time titular do São Paulo. Por conta do longo período afastado, James ainda está muito abaixo fisicamente dos seus companheiros. Mas espera mostrar contra o Fortaleza que pode ser uma boa opção para a decisão contra o Flamengo.

São Paulo liga o alerta no Brasileirão

Além disso, uma vitória é essencial, já que o Brasileirão começou a ficar perigoso para o São Paulo. Afinal, o Tricolor é o 13° colocado, com 28 pontos. O Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, soma 24 pontos, quatro a menos que o time de Dorival Júnior. Contudo, o Soberano ainda tem um jogo a menos, contra o Coritiba, também no Morumbi.

Um provável São Paulo para enfrentar o Fortaleza tem: Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington; Luan, Mendéz, James Rodríguez e Michel Araújo; David e Pato (Juan).

