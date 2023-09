Bayern x Manchester United: escalações e onde assistir

Um dos jogos mais esperados desta primeira rodada da fase de grupos da Champions acontece nesta quarta-feira (20). Bayern de Munique e Manchester United se enfrentam às 16h, na Allianz Arena, em partida válida pelo Grupo A. Copenhagen, da Dinamarca, e Galatasaray, da Turquia, completam a chave. O duelo entre os dois gigantes do futebol europeu terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no streaming HBO Max.

Como chega o Bayern de Munique?

O Bayern de Munique vem de um empate por 2 a 2 contra o Leverkusen, em duelo que colocou frente a frente o líder e o vice-líder do Campeonato Alemão. Embora esteja na segunda colocação, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel tem quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras rodadas da Bundesliga.

Além disso, os bávaros contam com o faro de gols do artilheiro Harry Kane, principal contratação da equipe na última janela de transferências, e esperança de gols para a equipe na principal competição de clubes do planeta.

No entanto, o grande desfalque para o Bayern é justamente no banco de reservas. O técnico Thomas Tuchel, suspenso, não poderá comandar a equipe na beira do gramado. Além disso, o meio Kimmich, em recuperação de lesão, aparece como dúvida.

Como chega o Manchester United?

O técnico Erik ten Hag terá muitos desfalques para a partida contra o Bayern de Munique. Raphael Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Tom Heaton e Amad Diallo estão lesionados, assim como o lateral Wan-Bissaka, que se machucou na última rodada da Premier League. Por outro lado, Antony e Sancho estão afastados, enquanto Amrabat e Mason Mount aparecem como dúvida.

Além disso, o United não faz um bom início de temporada e conquistou apenas duas vitórias nas cinco primeiras rodadas da Premier League. Dessa maneira, os Red Devils aparecem na 13ª posição na tabela e tentam virar a chave para dar alegrias ao seu torcedor.

Bayern de Munique x Manchester United

Primeira rodada do Grupo A da Champions

Data e horário: quarta-feira, 20/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Ulreich, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Goretzka, Kimmich, Sané, Muller e Coman; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Martínez e Diogo Dalot; Casemiro, Eriksen; Bruno Fernandes, Rashford e Ramus Hojlund; Martial. Técnico: Erik ten Hag.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Onde assistir: TNT e HBO Max

