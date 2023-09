Real Madrid x Union Berlin: escalações e onde assistir

O maior campeão da história da Champions está de volta ao torneio. Nesta quarta-feira (20), Real Madrid e Union Berlin se enfrentam às 13h45, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C na principal competição de clubes do planeta. Napoli e Braga completam a chave. O jogo terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no streaming HBO Max.

Como chega o Real Madrid?

Líder isolado do Campeonato Espanhol e única equipe com 100% de aproveitamento, o Real Madrid vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Sociedad, de virada, e chega embalado para ir em busca do 15º troféu da Champions.

Por outro lado, o Real Madrid teve uma baixa de última hora para a partida desta quarta-feira. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol ‘as’, o lateral-direito Carvajal, com problemas musculares, será desfalque para o técnico Carlo Ancelotti.

Ao mesmo tempo, os merengues seguem sem poder contar com alguns jogadores importantes por motivos de lesão. São os casos de Vini Jr, Courtois, Éder Militão e Arda Güler.

Como chega o Union Berlin?

Grande surpresa do futebol alemão entre os classificados para a Champions, o Union Berlin vai estrear no torneio logo contra o adversário mais tradicional, fora de casa. No entanto, a dificuldade será uma motivação a mais para os alemães buscarem um resultado positivo e surpreender a todos nesta primeira rodada da fase de grupos.

No entanto, o time comandado pelo técnico Urs Fischer terá que superar os últimos resultados e dar a volta por cima para estrear na Champions com o pé direito. Dessa maneira, o clube alemão vem de duas derrotas seguidas na Bundesliga e precisa virar a chave nesta quarta-feira diante de um dos favoritos ao título.

Real Madrid x Union Berlin

Primeira rodada do Grupo C da Champions

Data e horário: quarta-feira, 20/09/2023, às 13h45 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Rudiger, Alaba e Garcia; Tchouameni, Camavinga e Toni Kroos (Modric); Bellingham, Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Knoche e Leite; Trimmel, Haberer, Laidouni, Kral e Gosens; Behrens e Fofana. Técnico: Urs Fischer

Onde assistir: TNT e HBO Max

