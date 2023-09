Irritado, pai de Neymar envia mensagens para jornalista

Após a divulgação com vídeos de Neymar curtindo a vida, em uma boate de Barcelona, ao lado de duas moças, o pai do craque brasileiro reagiu. Ele enviou mensagens para o jornalista Léo Dias com algumas falas que mostravam irritação.





Inicialmente, Neymar (pai) enviou para o comunicador o texto informando que o filho era solteiro. O jornalista, todavia, respondeu que achava que o jogador e Bruna Biancardi tinham um relacionamento.

Na sequência, o pai mandou Dias deixar a vida dos outros em paz.

“Segue assim. Vou te dizer uma coisa. Alimente sua vida assim e tá bom. Não te dei meu telefone para isso. Deixa a vida dos outros em paz, vai adoecer tomando conta da vida das pessoas, acredite, não fará bem para você. Já é difícil tomar conta das nossas. Foi por isso que permiti enviar meu número, as pessoas ainda acreditam em você, achava”.

Léo Dias, no entanto, respondeu que não pode ser visto como vilão na história.

“Se ele é solteiro, está tudo bem. Não estou aqui para julgar ninguém. Só para noticiar”, salientou.

Para finalizar, o pai do craque disse que as celebridades vão se afastar do jornalista por causa do tipo de notícia. Dias, todavia, respondeu que não trabalha para os astros.

Entenda a situação entre Neymar e Léo Dias

Na segunda-feira (18), o jornalista Léo Dias divulgou vídeos de Neymar com duas mulheres, em uma boate na Espanha. O vídeo foi gravado após o jogo entre Brasil e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, em Lima. Na sequência, os atletas foram liberados,, e Neymar foi para a boate.

O craque brasileiro passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens divulgadas, ele aparece com duas mulheres ainda não identificadas. Ainda que público, o ambiente não foi um empecilho para Neymar. Afinal, ele foi visto abraçando uma loira e uma morena com o rosto colado.