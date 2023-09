Vasco anuncia seguradora de viagem como nova patrocinadora

Em bom momento no ano, o Vasco passa a ter uma nova patrocinadora, a Intermac, que fechou acordo com o clube carioca até dezembro de 2024. A empresa de seguro de viagem, aliás, é uma das mais tradicionais e populares do futebol brasileiro. Além disso, também possui parceria com o Argentinos Juniors, da elite da liga argentina, e o Niteroi Voley Club. O logotipo da companhia vai ser estampado no lado direito superior dos uniformes cruz-maltinos.

Ambas as partes não divulgaram os valores da negociação. Mas é certo que o contrato será mais lucrativo em comparação com a Hebron, que estampava sua marca acima da Cruz de Malta. Por sinal, a decisão causava certo tipo de desconforto nos torcedores em função da posição em que ficava nas camisas, já que aparecia muito perto do símbolo vascaíno. Agora, a Intermac terá seu nome colocado quase de forma paralela.

A partir da vinda da própria seguradora de viagem, o Vasco acumula atualmente seis patrocínios diferentes no uniforme. Além da nova parceria, a relação ainda conta com a Kappa, do gênero de fornecimento de material esportivo, na esquerda superior; Banco BMG, do ramo bancário, nas costas; Mercado Bitcoin; corretora do mercado digital financeiro, nas mangas; Vrauu Energy Drink, de bebiba energética, na barra traseira das camisas; e a Pixbet, máster.

