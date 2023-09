Leven Siano anuncia mais uma candidatura à eleição presidencial do Vasco

O Vasco ganhou mais uma figura conhecida na disputa das eleições presidenciais do clube: Luis Roberto Leven Siano. O advogado anunciou pelas suas redes sociais sua candidatura e deve concorrer novamente ao pleito. A exemplo do que aconteceu em 2020, na última edição, ele chega para encabeçar a chapa ‘Somamos’, de oposição. Em seu comunicado, aproveitou para fazer um apelo à torcida.

“Sinto que a presidência me foi tirada em 2020 de forma injusta e me entendo merecedor de um tira-teima onde você, vascaíno, terá oportunidade de optar por repetir erros do passado ou dar oportunidade a quem bate à porta. Meu compromisso é com a proteção dos ativos do clube, sua marca, seu estádio e suas sedes. Neste sentido, conclamo toda a verdadeira oposição a me acompanhar. Mais uma vez, não vim para destruir, mas para somar, propor soluções e aproximar o Vasco de seu torcedor, o maior bem do clube. A escolha será sua, sócio vascaíno”, escreveu, em alusão à judicialização do pleito em que teve mais votos e decidiu não participar da segunda apuração.

Por outro lado, a disputa promete ser ainda mais forte nessas eleições. Afinal, Júlio Brant, candidato que concorreu nas últimas três oportunidades, confirmou, na semana passada, que tentará novamente a presidência do Vasco institucional. Aliás, a lista não deve parar por aí. Recentemente, o ex-jogador e ídolo dos torcedores, Pedrinho, deixou o Grupo Globo e existe a chance de que o agora ex-comentarista lidere uma das chapas da corrida eleitoral. No entanto, não há nada oficial até o momento.

ALIANÇAS POLÍTICAS DO VASCO

Com a entrada de Leven Siano, os bastidores se agitaram com a possibilidade de alianças políticas. É provável, portanto, que alguns dos pré-candidatos se unam ao advogado. Pedro Strozenberg, Eduardo Cassiano e Leonardo Rodrigues, que já são cotados para abrirem mão de suas chapas, devem unificar a oposição. Além deles, Euriquinho apoiou Leven em 2020. Marcelo Borges é o outro candidato anunciado.

Vale lembrar que, com a entrada da SAF, a empresa 777 Partners controla 70% das ações do futebol do Vasco e tem a palavra final sobre decisões inerentes ao departamento. Mas a parte associativa e as sedes ainda têm o comando da diretoria que assumir no próximo triênio.

Hoje, o presidente cruz-maltino é Jorge Salgado, que decidiu não concorrer à reeleição. A tendência é que o empresário apoie Brant.

