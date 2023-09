Palmeiras engata oito jogos sem sofrer gols

O Palmeiras segue sua preparação para a próxima partida, quando encara o Grêmio, nesta quinta-feira (21), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira vem quebrando a cabeça para arrumar o sistema ofensivo desde a lesão do atacante Dudu. Contudo, o treinador sabe que pode contar com uma defesa compacta, já que o Verdão não toma gol há oito partidas.

A última vez que o Palmeiras teve sua baliza vazada aconteceu no dia 5 de agosto, na derrota para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. Aliás, na ocasião, o Verdão estava com um time misto, já que mirava o duelo contra o Atlético-MG, pelas oitavas d final Libertadores. Desde então, foram oito jogos e nenhum gol sofrido.

Com 40 gols sofridos em 55 jogos, o Palmeiras de 2023 registra 0,72 de média por jogo. É o 12º melhor desempenho da história e quinto melhor deste século, atrás de 2020, 2022, 2019 e 2018. O Alviverde está há um jogo de igualar a marca de Felipão, que, em 2018, entregou nove partidas sem sofrer gol com o Verdão.

Além disso, para o duelo contra o Tricolor Gaúcho, Abel Ferreira terá o retorno do zagueiro Murilo. Ele estava suspenso após receber um cartão vermelho no clássico contra o Corinthians, mas volta a estar à disposição do treinador português. Ao lado de Gustavo Gómez, o defensor soma 43 vitórias, 20 empates, 6 derrotas, 49 gols sofridos e 34 jogos sem sofrer gols.

