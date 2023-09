Interino ganha moral, mas Santos segue procurando técnico

O Santos conseguiu uma importante vitória em cima do Bahia, por 2 a 1, nesta segunda-feira (19), na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida do interino Marcelo Fernandes, que vem comandando a equipe desde a demissão de Diego Aguirre. E o treinador ganhou moral após o triunfo.

Quando decidiu demitir Aguirre após só cinco jogos (quatro derrotas e uma vitória), o Santos já estava decidido que buscaria um novo técnico no mercado. Enquanto isso, Marcelo Fernandes ficaria à frente do time apenas nesta partida, independentemente do resultado contra o Bahia. Contudo, o Peixe mostrou uma evolução contra o Tricolor Baiano. Além disso, muitos torcedores foram às redes sociais pedindo que o interino fosse efetivado.

Neste momento, os planos da diretoria do Santos são os mesmos. O Peixe segue no mercado atrás de um técnico experiente para o restante da temporada. Contudo, se nenhuma negociação avançar e o Alvinegro Praiano seguir em evolução, Marcelo Fernandes pode permanecer mais do que o esperado.

O interino, auxiliar fixo do clube, tem a aprovação do elenco e costuma mostrar resultado quando acaba exigido. Contudo, a diretoria do Santos não o enxerga como um possível nome para ser o principal treinador do Peixe neste momento.

Interino não pensa em efetivação no Santos

Ao fim da partida, o treinador quase descartou a possibilidade de ser efetivado no Santos neste momento. Aliás, Marcelo Fernandes explicou que a conversa com a direção do clube foi clara e que há um planejamento para a sequência do Brasileirão.

“O que foi tratado comigo pela diretoria e com nosso executivo de futebol é que eu viria aqui como interino. Mas isso é absolutamente normal para mim. Afinal, sabemos o que o clube pensa para essas próximas rodadas. Nós estamos aqui para ajudar o Santos. Eu falo sempre isso. Para mim, é indiferente a posição que eu estiver. Onde estiver, eu vou dar tudo que tenho para conseguir o melhor para esse clube que eu tanto amo. Mas a conversa foi bem clara, bem justa e bem objetiva. É isso que está acontecendo”, finalizou o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.