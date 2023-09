Arsenal x PSV: escalações e onde assistir

Arsenal e PSV se enfrentam, nesta quarta-feira (20), às 16h, no Emirates Stadium, em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Champions. Sevilla, da Espanha, e Lens, da França, completam a chave. O duelo em Londres terá transmissão ao vivo no streaming HBO Max.

Como chega o Arsenal?

Após uma grande temporada em 2022/23, os Gunners deixaram escapar o título da Premier League, mas mostraram que podem brigar no topo da prateleira do futebol europeu. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta recebeu reforços na última janela de transferências e está com expectativa alta para bons resultados em 2023/24.

Embora esteja na quarta posição da atual edição da Premier League, o Arsenal venceu quatro e empatou um dos cinco jogos disputados até o momento na competição. Além disso, a equipe vem de uma boa vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United.

No entanto, para a partida desta quarta-feira o técnico Mikel Arteta não poderá contar com o volante Thomas Partey, com lesão na virilha, o zagueiro Jurrien Timber e o volante Mohamed Elneny, ambos com lesão no joelho. No ataque, o brasileiro Gabriel Martinelli aparece como dúvida na equipe, uma vez que deixou a partida contra o United ainda no primeiro tempo, com dores musculares.

Como chega o PSV?

Líder e com 100% de aproveitamento no Campeonato Holandês, o PSV aposta todas as suas fichas em uma boa campanha na Champions para chegar o mais longe possível no torneio. Assim, os holandeses vieram dos playoffs ao eliminar o Rangers, da Escócia.

Mas, o técnico Peter Bosz não deve ter à disposição o atacante Noa Lang, foi substituído após sentir uma lesão no último compromisso da equipe.

Arsenal x PSV

Primeira rodada do Grupo B da Champions

Data e horário: quarta-feira, 20/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Bella-Kotchap, Dest; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Lozano; De Jong. Técnico: Peter Bosz.

Onde assistir: HBO Max

