Mano Menezes teria se oferecido para dirigir seleção do Paraguai

Recentemente, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) demitiu o argentino Guillermo Barros Schelotto do comando técnico e está no mercado em busca de um substituto. E, no momento, parece que um treinador brasileiro que está disponível no mercado, caso de Mano Menezes, teria se oferecido para ocupar a função.

Segundo informação que foi divulgada pelo programa de rádio local ‘Fútbol a lo grande’, existe um documento que foi exposto nas redes sociais onde ficaria oficializada a intenção de que Mano assumisse o comando da Albirroja após ter sido demitido do Internacional há pouco mais de dois meses.

No documento em questão, figuram os nomes de três empresários diferentes. Além do representante legal da carreira de Mano Menezes (caso de Guilherme Batista Camilo), são mencionados outros dois nomes de empresários que seriam indicados para intermediar as tratativas: Santiago Mereles e Katia Laceranza Dourado Silva.

Caso a negociação avance para o respectivo acerto, esta seria a segunda experiência do técnico de 61 anos de idade dirigindo uma seleção nacional. Na primeira delas, Mano foi o comandante da Seleção Brasileira entre 2010 e 2012. Foram 25 partidas entre amistosos e Copa América com 15 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Seja qual for o escolhido para dirigir o selecionado paraguaio, a escolha deve ser feita nas próximas semanas. Isso porque a sequência de jogos representando a terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá entre os dias 12 e 17 de outubro. Nos primeiros dois jogos, o Paraguai empatou com o Peru, em 0 a 0, e perdeu por 1 a 0 para a Venezuela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.