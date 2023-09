Estudante retira queixa contra Antony

A estudante de direito Rayssa de Freitas retirou a queixa contra o atacante Antony, do Manchester United. Ela tinha registrado um Boletim de Ocorrência contra o jogador na Polícia de São Paulo. O jornal britânico “The Telegraph” foi o primeiro a informar.

Ela afirma, conforme relato no Boletim de Ocorrência, que o jogador e Mally Ohana, ex-esposa de Dudu, do Palmeiras e date de Antony à época, o agrediram.

Ainda de acordo com Rayssa, o desentendimento começou quando ela comunicou que queria encerrar a noite. Elas começaram a brigar no banco traseiro do carro, e Antony entrou a favor de Ohana.

No documento feito junto a Polícia consta que Rayssa sofreu lesões leves, no entanto, precisou ficar internada no hospital das clínicas em observação.

Ainda de acordo com o T”he Telegraph”, o Manchester United, clube do atacante, ficou sabendo das acusações há pouco tempo, no entanto, quando foram conferir a denúncia perceberam que não existia mais.

Em maio deste ano, a DJ e influencer Gabriela Cavallin fez um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela acusa Antony de agressão física e moral. Gabriela também o denunciou à polícia inglesa, já que uma parte dos ataques teria ocorrido naquele país.

Já a bancária Ingrid Lana também diz ter sido agredida pelo jogador. Ela afirma que sofreu tentativa de abuso quando esteve na Inglaterra para acordar uma negociação sobre o envio de remessas internacionais do dinheiro do jogador para o Brasil.

