Final da Copa do Brasil leva Globo a recorde de audiência em 2023

A primeira partida da final da Copa do Brasil, disputada entre Flamengo e São Paulo, no último fim de semana, levou muitos torcedores às arquibancadas do Maracanã. No entanto, quem ficou apenas na telinha também curtiu o jogão.

De acordo com a Kantar Ibope Media, a emissora marcou 26 pontos de média. A média é de 51% de share (bola rolando entre 16h e 17h58), números da Grande São Paulo.

Em relação aos quatro domingos anteriores, a emissora teve aumento de sete pontos de audiência. Aliás, desde a final da Copa do Mundo do Qatar, em 2022, no dia 18 de dezembro, no jogo entre Argentina e França, a emissora não atingia níveis tão altos na praça.

Audiência da Globo no Rio de Janeiro

Na terra onde a final foi disputada, o jogo marcou 29 pontos de audiência e 52% de participação sobre número de TVs ligadas. Isso é, portanto, aumento de nove pontos de audiência.

O jogo foi, aliás, a terceira maior audiência e a segunda maior participação entre as dez últimas edições exibidas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Aliás, nas redes sociais, a transmissão da TV Globo foi uma das palavras mais faladas no Twitter, com mais de 40 mil tuites comentando.

