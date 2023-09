Jorge Sampaoli não terá Léo Pereira e Pulgar diante do Goiás

O Flamengo informou, no início da tarde desta terça-feira (18), que Léo Pereira e Erick Pulgar sofrem com dores musculares. Assim, a dupla não viajará com a deleção para Goiânia, sede da partida contra o Goiás na quarta-feira, no estádio da Serrinha. A bola rola às 19h. No total, o Rubro-Negro terá nove desfalques.

Além de Léo Pereira e Pulgar, Jorge Sampaoli não terá Arrascaeta e Luiz Araújo, que seguem cronograma de recuperação visando a final contra o São Paulo no domingo. Além disso, Gabigol, expulso na última rodada do Brasileirão, e Wesley, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão e completam a lista de baixas, que ainda conta com outros três nomes.

De fora das últimas partidas do Flamengo, Varela, com lesão no joelho direito, fica fora mais uma vez. Assim como Filipe Luís, com lesão na coxa direita, e Allan, que se recupera de ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo.

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo, que vem de derrota para o Athletico por 3 a 0, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Após o confronto contra o Goiás, os próximos adversário do Rubro-Negro na competição serão: Bahia (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (fora) e Vasco (casa).

