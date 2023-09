Bruna Biancardi, sobre vídeo de Neymar: ‘Decepcionada’

A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, finalmente, se pronunciou após a divulgação do vídeo do atleta em uma balada, em uma boate, na Espanha. A influenciadora falou da decepção, mas também afirmou que está focada em cuidar da filha Mavie.

“Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Biancardi no Instagram.

O craque brasileiro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens divulgadas, ele aparece com duas mulheres ainda não identificadas. Ainda que público, o ambiente não foi um empecilho para Neymar. Afinal, ele foi visto abraçando uma loira e uma morena com o rosto colado.

O vídeo parou nas mãos do jornalista Léo Dias, que não hesitou ao publicá-lo. Após a divulgação com vídeos de Neymar curtindo a vida, em uma boate de Barcelona, ao lado de duas moças, o pai do craque brasileiro reagiu. Ele enviou mensagens para o jornalista com algumas falas que mostram irritação.

A publicação acontece justamente três meses após um grande escândalo envolvendo Neymar. Na época, saiu na mídia que o jogador se envolveu com uma influenciadora, no domingo anterior ao Dia dos Namorados. Pelo fato, Neymar chegou a pedir desculpas públicas a Biancardi.

