São Paulo não vence pelo Campeonato Brasileiro há dois meses

O São Paulo se mostrou um grande time copeiro em 2023. Com a possibilidade de fazer grandes campanhas no mata-mata, o Tricolor deixou o Campeonato Brasileiro de lado para focar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E os últimos triunfos da equipe provam a força que a equipe de Dorival Júnior criou em duelos eliminatórios.

Afinal, nas últimas sete vitórias do São Paulo, seis aconteceram em duelos de mata-mata. A equipe derrotou, em sequência, o Palmeiras (duas vezes), Corinthians e o Flamengo, pela Copa do Brasil, além do San Lorenzo e a LDU, pela Sul-Americana. A única vitória pelo Brasileirão veio no clássico contra o Santos, por 4 a 1, no Morumbi, no dia 16 de julho. Ou seja, o Tricolor não vence no torneio há dois meses.

É verdade que o Tricolor acabou perdendo nos pênaltis para a LDU, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, mas está em vantagem na final da Copa do Brasil. Um simples empate garante um título inédito para a galeria do clube.

Entretanto, a estratégia também se mostrou bastante arriscada. Afinal, o São Paulo é o 13° colocado no Campeonato Brasileiro e está apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Além disso, não vence no torneio nacional há sete rodadas e ficou longe de conseguir uma vaga para a próxima Libertadores pela competição de pontos corridos.

São Paulo volta a campo nesta quarta-feira

Os comandados de Dorival retornam a campo nesta quarta-feira (20), para enfrentar o Fortaleza, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30. O Tricolor ainda tem um jogo atrasado, contra o Coritiba, mas este embate acontece apenas após a final da Copa do Brasil.

