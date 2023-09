Palmeiras tem calendário a favor para lutar por Brasileirão e Libertadores

O Palmeiras viu o Campeonato Brasileiro se tornar uma possibilidade nas últimas semanas. Com a vitória em cima do Goiás por 1 a 0, o Verdão cortou a vantagem para o líder Botafogo para sete pontos. Contudo, o Alviverde ainda vê a Libertadores como o grande objetivo na temporada. E, para conseguir lidar com as duas competições, a equipe de Abel Ferreira terá um aliado improvável: o calendário.

Afinal, na próxima quinta-feira (21), o Verdão enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o embate aparece como fundamental para o Alviverde seguir na luta pelo título. Em caso de vitória, o Palmeiras pode diminuir a vantagem para o líder Botafogo em apenas quatro pontos. Além disso, o Grêmio, terceiro colocado, pode ficar mais distante na briga e deixar de ser uma ameaça para a equipe de Abel Ferreira.

Uma semana depois, o Palmeiras encara o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida acontece no dia 28 de setembro, na Bombonera. O período de preparação é visto como crucial para a comissão técnica de Abel, que poderá escalar força máxima nas duas partidas.

O Verdão sabe que a prioridade é o tetracampeonato da Libertadores. Assim, vem tratando as partidas do Brasileirão com cautela, já que sabe que pode tirar a diferença para o Botafogo aos poucos. Neste momento, o espaçamento entre os próximos embates do Palmeiras é visto como crucial para as pretensões da equipe na temporada. Afinal, mais dois títulos podem acabar na galeria de troféus do clube até o fim de 2023.

