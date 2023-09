Libertadores: presidente do Inter joga o favoritismo para o lado do Fluminense

Está chegando a hora! Falta apenas uma semana para a semifinal da Copa Libertadores. E o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, adota a humildade. Segundo o dirigente, o Fluminense é, então, o favorito na série contra o Colorado. Ele, em entrevista ao site “ge”, explicou o raciocínio para chegar a esta conclusão.





“O Fluminense tem uma vantagem. É um trabalho consolidado há mais tempo, mais de um ano com a mesma comissão técnica, jogadores que estão acostumados a exercitar esse modelo, vem amadurecendo, fez com que o Diniz fosse escolhido para ser o treinador atual da Seleção Brasileira”, pontuou Barcellos.

No entanto, o fato de colocar o adversário em um patamar acima do Internacional não significa que as chances coloradas estão fora da mesa. Aliás, para Barcellos, o Inter, sob a batuta do técnico Eduardo Coudet, está em uma curva ascendente na competição mais importante do continente sul-americano.

“O fato é que como está hoje traz ao Fluminense uma condição diferente de um trabalho reorganizado há bem menos tempo e em uma equipe que está em evolução. Talvez a condição mais importante que tenhamos é, principalmente, a margem de evolução que ainda achamos que temos”, afirmou.

Campeão em 2006 e 2010, o Internacional briga pelo tri da Libertadores. No dia 27/9, o Colorado visita Fluminense, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal. No dia 8/10, os gaúchos recebem os cariocas no capítulo final da série.

