Jussa aposta em Cruzeiro com vaga para competição internacional

O Cruzeiro venceu o Santos, por 3 a 0, na Vila Belmiro, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O desempenho satisfatório na partida, porém, faz o cruzeirense sonhar e Matheus Jussa está confiante.

Animado com o momento, afinal, o atleta garantiu que a Raposa agora sonha com uma vaga em uma competição internacional.

“Esperamos grandes coisas no Brasileiro, vamos em busca de campeonatos internacionais, mas em princípio é vencer, pensar jogo a jogo, agora no Fluminense fora de casa e buscar os três pontos” disse Jussa, nas redes sociais do clube.

Ele, aliás, ressalta que o trabalho é intenso pelo bem do Cruzeiro e os detalhes que estavam atrapalhando a Raposa.

“Sempre tivemos confiança no nosso trabalho, não tenho dúvida. A gente treina muito, se concentra bastante nos treinos. Era questão de detalhe, a gente conseguiu acertar no último jogo e foi muito importante para conseguir essa vitória fora de casa. Um jogo difícil, onde a concentração estava lá em cima. E dá mais confiança para a sequência do Brasileirão”, avaliou o jogador.

Jussa tem 19 jogos com a camisa do Cruzeiro, 14 deles como titular. Ele marcou um gol até o momento – justamente contra o Santos, na última rodada.

O Cruzeiro está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. A equipe agora se prepara para o duelo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

