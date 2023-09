Milan perde muitas chances e fica no empate com Newcastle

Não foi por falta de vontade que o Milan ficou apenas no 0 a 0 com o Newcastle, na tarde desta terça-feira (19/9), na partida que abriu grupo o Grupo F da Champions. Jogando em casa, no San Siro, pressionou o tempo todo, criou todas as chances de perigo, mas nada da bola entrar. Com isso, os milanistas lamentam o tropeço em casa neste que é o grupo da morte da Champions (os outros times são PSG e Borussia Dortmund).

Veja aqui a tabela de jogos da Champions

O jogo teve uma curiosidade. No segundo tempo, Tonali, ex-jogador do Milan e agora no Newcastle, começou como titular. E mesmo jogando contra o ex-time, foi aplaudido por todo o estádio, que gritou o seu nome, quando foi substituído. O motivo é que Tonali, prata da casa milanista e torcedor fanático do clube, disse que, se pudesse escolher, jamais teria deixado o time italiano. Dessa forma, a torcida, que o tem como ídolo, mostrou que, mesmo em outra agremiação, o seu carinho pelo apoiador segue intacto.

Milan em cima, mas a bola não entra

O Milan teve atitude durante quase todo jogo. A posse foi do Newcastle (60%), mas o Milan foi bem mais efetivo do que o time visitante, criando oportunidades, chutando muito a gol e criando uma chance incrível com Rafael Leão driblando a defesa, mas tropeçando na hora do arremate na hora de fazer um gol de placa. Para se ter ideia da pressao milanista, até os 30 da etapa final o time italiano tinha feito 19 finalizações, oito no alvo. O Newcastle, quatro. Mas nenhuma na direção do gol. Contudo, no fim do jogo, o Newcastle só não fez o gol no seu único chute de perigo por causa de grande defesa de Sportiello (que entrou pouco antes no lugar de Maignan, machucado).

