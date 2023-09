Arrascaeta e Luiz Araújo devem disputar final no ‘sacrifício’

Arrascaeta e Luiz Araújo devem ser relacionados para a partida contra o São Paulo, no domingo (24), no Morumbi. Ainda em processo de recuperação de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, os jogadores devem ir no “sacrifício” para disputar o segundo jogo da final da Copa do Brasil.





Segundo reportagem do “Uol Esporte”, a provável presença da dupla no jogo contra o time paulista se deve à relevância do confronto. Como o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, a comissão técnica de Jorge Sampaoli entende que esses jogadores são fundamentais para a segunda partida, visando à virada no placar agregado.

Arrascaeta e Luiz Araújo ainda não foram reintegrados aos treinos do elenco rubro-negro. Nos últimos dias, eles realizaram atividades na academia e no campo do Ninho do Urubu, mas sem a presença de outros jogadores. Nesta terça, Arrascaeta e Luiz Araújo participaram apenas do bobinho no aquecimento. Posteriormente, deixaram as atividades.

As lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo aconteceram no dia 26 de agosto. Desde então, foram desfalques na vitória contra o Botafogo, e nas derrotas para Athletico e São Paulo. Aliás, vale destacar que, inicialmente, o prazo para a recuperação dos jogadores era de três meses. No entanto, passaram apenas quatro semanas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.