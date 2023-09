RB Leipzig começa com vitória no Grupo G da Champions

No jogo que abriu o Grupo G da Champions, o RB Leipzig foi até a Suíça e venceu o Young Boys nesta terça-feira (19/9) por 3 a 1. O jogo foi no Stade de Suisse, em Berna. O time visitante saiu na frente com Simakan, mas o Young Boys empatou ainda no primeiro tempo com Meschack Elias. Contudo, na etapa final, Schlager e Sesko garantiram a vitória alemã. O grupo também conta com Manchester City e Estrela Vermelha.

RB sai na frente e Young Boys empata

O RB Leipzig logo conseguiu abrir o placar aos dois minutos, com o francês Mohamed Simakan concluindo assistência de David Raum. Embora finalizasse menos do que o rival (no primeiro tempo 4, contra 9 do Leipzig), o Young Boys tinha maior posse (58%), mas trabalhava erradamente tentando chuveirinhos infrutíferos. Mas foi feliz aos 33, Em seu único chute no alvo, empatou com o congolês Meschack Elias.

Alemães garantem a vitória

A etapa final teve um lance polêmico aos oito minutos. O holandês Xavi Simons entrou na área e sofreu falta do goleiro Racioppi. Parecia pênalti, mas o árbitro e o VAR consideraram que o atacante pisou no pé do goleiro e caiu, não marcando a penalidade. Aos 15, Racioppi fez grande defesa em cabeçada de Openda, salvando o time da casa, que naquela altura era dominado pelos alemães. O RB inclusive fez um gol com Sesko, bem anulado por impedimento. Mas, de tanto tentar, aos 28, o RB voltou a ficar na frente do placar, num chute de fora da áea de Schlager. Nos acréscimos, Sesko fez o terceiro do Leipzig.

