Nonato revela incômodo com Diego Aguirre no Santos

O trabalho de Diego Aguirre no Santos não deixou apenas torcedores e dirigentes insatisfeitos, mas jogadores também. Após a vitória sobre o Bahia, Nonato revelou incômodo com o treinador durante a sua passagem no Peixe, afinal, o meia não vinha tento oportunidade com o uruguaio.

“Sempre evitei falar disso, não era um assunto que eu gostava de comentar até porque não queria colocar isso à frente da situação do Santos. Nunca queria que essa fosse a ideia, sempre trabalhei quieto, na minha e buscando meu espaço. A ideia sempre foi vir para ajudar o Santos, não poder fazer isso, seja por X ou Y, acaba incomodando. Inevitável”, disse Nonato ao portal “De Olho no Peixe”.

“Não quero e nem queria colocar isso à frente do Santos Futebol Clube pelo respeito que tenho por essa camisa. Minha intenção é ajudar e estou trabalhando firme para estar bem, apto para quando precisar poder me chamar para entrar e o Santos acima de tudo”, completou o meia.

Com o treinador, Nonato entrou nos últimos minutos na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no dia 20 de agosto. Três partidas depois, voltou a atuar na derrota para o Cruzeiro. Contra a Raposa, aliás, começou jogando. No entanto, foi substituído no intervalo.

Já contra o Bahia, com o interino Marcelo Fernandes, Nonato entrou aos 33 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Lima. Com bom desempenho em campo, foi importante na vitória por 2 a 1, confirmada nos acréscimos com gol de Julio Furch.

