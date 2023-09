Torcida do Fluminense esgota ingressos para Libertadores

A venda de ingressos para partida entre Fluminense e Internacional abriu nesta terça-feira (19). Em 90 minutos, os tricolores esgotaram todos os ingressos do Maracanã. Portanto, só existem entradas disponíveis para torcida colorada, no momento.

Ingressos para Libertadores

Depois do início da venda, as autoridades responsáveis permitiram que os tricolores entrem no estádio através do e-ticket e da carteirinha de sócio. Assim, os torcedores não precisam efetuar trocas de ingressos antes do jogo.

O clube implementou uma mudança no software do site, que possibilitou uma otimização da fila e dos dados do comprador. Os torcedores, afinal, vinham tendo muitas dificuldades em comprar ingressos para os jogos da Libertadores.

Fluminense x Internacional

Os valores dos ingressos chegaram a R$1000. Alguns sócios, entretanto, tiveram prioridade e descontos de até 100% na compra das entradas. A expectativa, assim, é por mais de 60 mil torcedores no estádio.

Fluminense e Internacional se enfrentam na quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta está marcado para 4 de outubro, no mesmo horário, no Beira Rio.

