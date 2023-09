Seleção Feminina se apresenta na Granja Comary

Começoram na segunda-feira (19) as atividades da primeira convocação do técnico Arthur Elias na Seleção feminina. Na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, 24 jogadoras já se apresentaram. Outras seis atletas chegarão ao longo desta terça-feira. O período de treinamentos vai até o dia 26 de setembro.

A primeira atividade de Arthur Elias com as atletas foi na noite de segunda-feira. O treinador, ao lado de membros de sua comissão técnica, dirigiu uma reunião com as atletas. No encontro, o técnico transmitiu as diretrizes e objetivos para a preparação da equipe nos próximos dias.

Ainda sem todas as jogadoras à disposição, Arthur Elias comanda nesta terça-feira o primeiro treinamento na Granja Comary.

Sem jogos nesta Data-Fifa, Arthur Elias quer aproveitar o tempo com as jogadoras para passar o seu método de trabalho na Seleção. Além disso, o período também será importante para o treinador conhecer melhor as características de cada atleta.

